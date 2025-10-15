Bărbat prins sub o căruță încărcată cu lemne, salvat de către pompieri

Un bărbat, în vârstă de 53 de ani, a fost salvat de pompieri, după ce a fost prins sub o căruță încărcată cu lemne. Evenimentul a avut loc în localitatea Iezer, în această după-amiază.

La caz au intervenit salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi, cu o autospecială de intervenție, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Pompierii au scos bărbatul de sub atelaj. Acesta era conștient și cooperant, fiind preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.