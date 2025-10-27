Bărbat din Stăuceni, reținut preventiv pentru comiterea mai multor infracțiuni

La data de 25 octombrie 2025, instanța de judecată și-a însușit propunerea organelor judiciare și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, a unui bărbat, de 46 de ani, din comuna Stăuceni, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, violență în familie, furt între membri de familie și lipsire de libertate în mod ilegal. În urma probatoriului administrat, a reieșit faptul că, acesta, la data de 24 octombrie 2025, s-ar fi deplasat la locuința concubinei sale, de 48 de ani, din aceeași localitate și ar fi a amenințat-o pe aceasta cu acte de violență. Totodată, femeia ar fi fost ținută împotriva voinței sale într-un imobil din municipiul Botoșani și ar fi fost agresată fizic de către bărbat, cauzându-i suferințe fizice ce au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. Mai mult decât atât, bărbatul ar fi sustras un telefon mobil și mai multe bijuterii de la concubina sa.

Față de bărbat, inițial a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.