BĂRBAT DIN CURTESTI REȚINUT IN ACESTĂ DIMINEAȚĂ DE POLIȚIȘTI

La data de 11 octombrie a.c, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 46 de ani, din comuna Curtești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Din cercetări a reieșit faptul că acesta, la aceeași dată, in jurul orei 02:00, a fost depistat de polițiști în timp ce se deplasa cu autoturismul pe Bulevardul Mihai Eminescu fiind sub influența alcoolului.

Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult decât atât, în urma testării a rezultat posibila prezență în organism a unei substanțe psihoactive (amphetamine).

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Botoșani.