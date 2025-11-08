Bărbat din Corni, dat dispărut. Sunați la poliție dacă îl vedeți!

Polițiștii botoșăneni efectuează verificări pentru localizarea unui bărbat, de 64 de ani, din comuna Corni, care la data de 7 noiembrie a.c., a părăsit domiciliul în mod voluntar, pentru a merge cu ovinele la pășunat. Până în acest moment bărbatul nu a revenit la domiciliu și nici nu a fost găsit de familie în zona în care se aflau animalele.

Iureț Constantin are următoarele semnalmente:

1,70 m înălțime, aproximativ 70 de kg, păr cărunt, ochi verzi.

Rugăm cetățenii care dețin informații cu privire la această persoană, să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropierea unități de poliție.