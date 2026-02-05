Bărbat căzut într-o fântână de șapte metri, salvat de pompieri

Un bărbat în vârstă de 67 de ani a fost salvat de pompieri militari și voluntari dintr-o fântână adâncă de aproximativ șapte metri. Misiunea contracronometru a avut loc în urmă cu puțin timp, în localitatea Darabani. Bărbatul a mers să ia apă, iar, într-un moment de neatenție, a căzut în gol. Acesta a reușit să se prindă de lanț și, cu ultimele puteri, a sunat după ajutor la numărul unic de urgență 112. La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Darabani, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Darabani, cu două autospeciale de intervenție și accesorii specifice, precum și o ambulanță SAJ. Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că bărbatul avea un picior prins în găleată și se ținea de lanț. În mai puțin de cinci minute, pompierii au reușit să îl aducă la suprafață. Victima era conștientă și a refuzat transportul la spital.