Azi, este sărbătorit Sfântul Mina. Pelerinii botoșăneni coordonați de părintele icon.stavr. Vasile ACATRINEI s-au închinat la moaștele sfântului, cu prilejul celor două pelerinaje EGIPTUL CREȘTIN

După ce timp de mai bine de un deceniu părintele Vasile ACATRINEI de la Biserica Sf. Spiridon din Botoșani a fost coordonator al pelerinajelor în Țara Sfântă, urmare a demersurilor făcute la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în anii 2024 și 2025, sub patronajul Centrului de Pelerinaj ”Cuvioasa Parascheva” a coordonat pelerinajul EGIPTUL CREȘTIN ȘI PENINSULA SINAI.

Cu acest prilej pelerinii botoșăneni au avut marea bucurie să-i descopere pe sfinții creștini din țara în care Sfânta Familie s-a refugiat și a locuit timp de 4 ani. Pe lista obiectivelor vizitate s-a aflat și Mănăstirea Sfântul Mina, situată la circa un km de orașul cu același nume, și la circa 45 km de marele oraș Alexandria, loc în care se află spre închinare moaștele sfântului, alături de cele ale Papei Chiril VI al Alexandriei, ctitor al acestui locaș de închinăciune. Mănăstirea este unul din cele mai vestite locuri de pelerinaj. Pelerinii botoșăneni au fost extrem de interesați în a afla date despre viața acestui sfânt, mai ales că la Biserica Sf. Spiridon din Botoșani într-o raclă sunt părticele din moaștele Sf. Mina.

Sfântul Mina este de origine egipteană, el născându-se in apropiere de Memphis, străvechea capitală a faraonilor. A trăit în timpul împăraților romani Dioclețian și Maximilian. Rămâne orfan pe când era copil. Sfântul Mina ajunge în armata imperială, însă, pe 23 februarie 303, când Dioclețian a emis primul edict de persecutare a creștinilor, părăsește armata și se retrage în desert, dedicându-se vieții ascetice. După puțin timp, Dumnezeu i-a dat puterea de a face minuni. In vremea petrecută în pustiu l-a întâlnit pe Sfantul Macarie Egipteanul care i-a spus: “Ce cauți Mina, de unul singur, între cer și pământ? Locul tău este printre oameni, ca aceștia să ia aminte la cuvintele și faptele tale. Dacă ai schimbat o haină de ostaș cu alta, atunci sfârșește pe câmpul de luptă, ca să înviezi ca un învingător fără sabie”.

Prezent în Cotyaeum la celebrarea unei sărbători păgâne, mărturisește fără ezitare că este creștin. Este luat de soldați și dus înaintea prefectului Pyrrhus. Pentru că a refuzat să se lepede de credința în Hristos, a fost martirizat.

De-a lungul istoriei, Sfântul Mina s-a făcut cunoscut creștinilor prin ajutorul dat celor care au pierdut ceva material dar și spiritual. Sfântul Mina ne ajută să recuperăm marile daruri spirituale pe care le-am pierdut prin nebăgare de seamă, prin neglijență, prin lipsa treziei. Le recuperăm oarecum prin taina spovedaniei și prin rugăciune, pentru că în fiecare zi pierdem prin nebăgare de seamă de cele sfinte. Și ne rugăm Sfântului Mina pentru ajutor.

Din anul 1979 siteul arheologic Abu Mena – orașul de marmură al Sf Mina – aflat la 4 km distanță de mănăstire, este inclus in Lista UNESCO a Siteurilor din Patrimoniul Universal.