luni 10 noiembrie, 2025
Autovehicul neînmatriculat scos din trafic de către polițiști

La data de 9 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi – Biroul Rutier au oprit pentru control, pe o stradă din municipiul Botoșani, un autovehicul ce nu avea montate niciuna dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare, condus de un tânăr de 26 de ani, din comuna Mileanca. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că autovehiculul pe care îl conducea nu era înmatriculat conform legislației în vigoare. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui autovehicul neînmatriculat.

