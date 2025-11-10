Autoutilitară în flăcări, pe DJ 294 C, între Zahoreni și Manoleasa

O autoutilitară a luat foc în timp ce se deplasa pe DJ 294 C, între localitățile Zahoreni și Manoleasa, în această dimineață.

Conducătorul auto a observat că iese fum din compartimentul motor, a oprit autovehiculul și a ieșit din interior, împreună cu cei doi pasageri. Bărbatul a încercat să stingă flăcările, însă nu a reușit și a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat faptul că autoutilitara ardea în totalitate.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit.