luni 10 noiembrie, 2025
Autoutilitară în flăcări, pe DJ 294 C, între Zahoreni și Manoleasa

O autoutilitară a luat foc în timp ce se deplasa pe DJ 294 C, între localitățile Zahoreni și Manoleasa, în această dimineață.
Conducătorul auto a observat că iese fum din compartimentul motor, a oprit autovehiculul și a ieșit din interior, împreună cu cei doi pasageri. Bărbatul a încercat să stingă flăcările, însă nu a reușit și a sunat la 112 pentru a cere ajutor.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat faptul că autoutilitara ardea în totalitate.
Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit.
Recomandări preventive ISU BOTOȘANI, pentru conducătorii auto:
✔️ verificați periodic instalația electrică și sistemul de alimentare cu combustibil;
✔️ asigurați-vă că echipamentele de iluminat nu sunt defecte sau neizolate;
✔️ verificați dacă există scurgeri de carburanți sau lubrifianți;
✔️ nu faceți improvizații la instalația electrică;
✔️ verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.

