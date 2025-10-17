Autoturism parcat în curtea unui liceu din municipiul Dorohoi, în flăcări

Un autoturism parcat în curtea unui liceu din municipiul Dorohoi a luat foc, vineri seara. Din fericire, nu au fost persoane rănite.

Conducătorul auto a observat că iese fum din compartimentul motor la scurt timp după ce a vrut să pornească mașina. Bărbatul a încercat să stingă flăcările, dar nu a reușit și a sunat după ajutor, la 112.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat că mașina ardea în totalitate și au stins flăcările înainte ca acestea să se extindă la o magazie din apropiere.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.

Recomandări preventive pentru conducătorii auto:

verificați periodic instalația electrică și sistemul de alimentare cu combustibil; asigurați-vă că echipamentele de iluminat nu sunt defecte sau neizolate; verificați dacă există scurgeri de carburanți sau lubrifianți; nu faceți improvizații la instalația electrică; verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.