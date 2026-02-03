Autoturism neînmatriculat, depistat pe drumurile publice

La data de 2 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au oprit pentru control, pe Drumul European DE 58, în orașul Flămânzi, un autoturism condus de un tânăr, de 26 de ani, din comuna Prăjeni. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că autoturismul pe care îl conducea avea numerele de înmatriculare provizorii expirate din luna ianuarie 2026. Mai mult decât atât, nu era asigurat cu poliță RCA obligatorie. Acesta a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară i-a fost retras certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numerele de înmatriculare. De asemenea, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui autoturism neînmatriculat.