marți 3 februarie, 2026
Autoturism neînmatriculat, depistat pe drumurile publice

Autoturism neînmatriculat, depistat pe drumurile publice

La data de 2 februarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au oprit pentru control, pe Drumul European DE 58, în orașul Flămânzi, un autoturism condus de un tânăr, de 26 de ani, din comuna Prăjeni. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că autoturismul pe care îl conducea avea numerele de înmatriculare provizorii expirate din luna ianuarie 2026. Mai mult decât atât, nu era asigurat cu poliță RCA obligatorie. Acesta a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară i-a fost retras certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numerele de înmatriculare. De asemenea, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui autoturism neînmatriculat.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus