Autoturism neînmatriculat depistat în trafic

La data de 22 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani au oprit pentru control, pe strada Calea Națională, din municipiul Botoșani, un autoturism, condus de către un tânăr, de 27 de ani, din municipiul Botoșani, care ar fi efectuat un viraj la stânga, peste marcajul longitudinal continuu.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că autoturismul pe care îl conducea era radiat din circulație din luna martie a.c. și nu figura înmatriculat în statul român.

Totodată, tânărul a fost sancționat contravențional pentru abaterea la regimul rutier.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat .”