vineri 22 august, 2025
Autoturism în flăcări

Autoturism în flăcări

Un autoturism a luat foc, în această seară, în timp ce se deplasa pe DN 29A în apropierea localității Horlăceni, comuna Șendriceni. Conducătorul auto a observat că iese fum de sub autoturism, a oprit și a coborât imediat, după care a sunat după ajutor la 112.
La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Până la sosirea echipei de intervenție, șoferul a reușit să limiteze extinderea flăcărilor la întregul autoturism cu ajutorul stingătorului din dotare. Incendiul a fost lichidat de salvatori în aproximativ zece minute. Cel mai probabil evenimentul s-a produs din cauza unui scurtcircuit la compartimentul motor.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus