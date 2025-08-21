Autoturism în flăcări

Un autoturism a luat foc, în această seară, în timp ce se deplasa pe DN 29A în apropierea localității Horlăceni, comuna Șendriceni. Conducătorul auto a observat că iese fum de sub autoturism, a oprit și a coborât imediat, după care a sunat după ajutor la 112.

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Până la sosirea echipei de intervenție, șoferul a reușit să limiteze extinderea flăcărilor la întregul autoturism cu ajutorul stingătorului din dotare. Incendiul a fost lichidat de salvatori în aproximativ zece minute. Cel mai probabil evenimentul s-a produs din cauza unui scurtcircuit la compartimentul motor.