Autoturism în flăcări la Vlăsinești, stins operativ de pompieri

Un autoturism parcat pe o stradă din localitatea Vlăsinești a luat foc, duminică după amiază. O vecină a observat că iese fum de sub capotă și a sunat după ajutor, la 112. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vlăsinești. Aceștia au constatat faptul că ardea partea din față a mașinii și au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la întregul autoturism. Din fericire nu au fost persoane rănite. Cel mai probabil evenimentul s-a produs din cauza unui scurtcircuit.
