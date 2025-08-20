Autoturism furat din Marea Britanie, descoperit de polițiștii de frontieră botoșăneni

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie.

În ziua de 19 august a.c, în jurul orei 00.40, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, un cetățean român, în vârstă de 28 de ani, care transporta, cu ajutorul unei platforme, un autoturism cu număr de înmatriculare specific Franței.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile din Marea Britanie.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare totală de 63.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.