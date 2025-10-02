Autoturism declarat furat din Germania, descoperit în PTF Stânca

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit la controlul de frontieră şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism, care figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare.

În data de 01 octombrie a.c., în jurul orei 13.40, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, un cetățean R. Moldova, în vârstă de 27 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în Lituania. Polițiștii au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că autovehiculul figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Germania, la finalul anului 2024. Cu privire la aspectele constatate, tânărul a declarat că autoturismul îi aparține fratelui său și el doar l-a preluat din București, de la un service auto, unde fusese reparat. Bărbatul susține că nu a avut cunoștință că autoturismul este furat sau implicat în vreun litigiu. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză, iar autoturismul, în valoare de peste 30.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.