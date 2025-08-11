Autori de referință vin la Festivalul APOLODOR din Botoșani

Gabriela Adameșteanu, Florin Bican, Svetlana Cârstean, Matei Vișniec, Mihnea Măruță, Adina Rosetti, Alex Moldovan, Veronica D. Niculescu, Adina Popescu, între invitații la prima ediție a festivalului Festivalului APOLODOR;

Copilării povestite pe scenă – cu nostalgie și luciditate;

Întâlniri cu autori, ateliere de lectură, de scriere creativă, de scenariu de film, de reportaj, expoziții și surprize pe care le rezervă organizatorii.

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR din Botoșani aduceîn prim-plan voci esențiale ale culturii române contemporane. Între 18 și 21 septembrie 2025, publicul va avea ocazia să întâlnească personalități remarcabile din lumea cărții.

Copilăria povestită de mari scriitori

Gabriela Adameșteanu, Florin Bican, Svetlana Cârstean și Matei Vișniec vor fi invitații serilor de copilării povestite pe scenă, la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani. Seria de dezbateri și rememorări va fi moderată de jurnaliștii Adela Greceanu și Matei Martin, realizatori de emisiuni culturale și de actualitate ai radioului național – Radio România Cultural, și de Raluca Aftene, de la TVR Iași.

Gabriela Adameșteanu, cunoscută pentru romane precum „Dimineața pierdută” și „Drumul egal al fiecărei zile”, esteuna dintre cele mai importante prozatoare ale literaturii române postbelice. Perspectiva ei asupra copilăriei promite o incursiune emoționantă și lucidă într-o lume marcată de tranziții istorice și personale. ” Copilăria este vârsta pe care o purtăm în noi toată viața. Din poveștile ascultate și citite atunci ne-am ales modelele imaginare, așa cum din anturaj ne-am ales modelele umane. Conștientă de puterea deprinderilor din copilărie, o tot mai largă comunitate de părinți și profesori, psihologi și sociologi, editori, ilustratori și scriitori pentru copii, se străduie să stabilizeze obiceiul cititului de la vârstele mici care îmbogățește mințile tinere. Destinul omului, confruntat azi cu tehnologia înaltă, creată tot de el, capătă o șansă în plus prin cartea copilăriei și adolescenței. Generațiile noi de părinți par să-i înțeleagă utilitatea, iar târgurile și festivalurile se înviorează și se colorează cu un aflux de mici cititori. Dan Lungu, un remarcabil scriitor al copilăriei și adolescenței, creatorul FILIT-ului, cea mai spectaculoasă sărbătoare a cărții la noi, deschide încă odată, cu festivalul APOLODOR, o ușă nu doar spre miraculoasa lume a primelor vârste ci și spre un profil uman îmbogățit, de mâine”, ne-a declarat autoarea.

Florin Bican, autor foarte îndrăgit de literatură pentru copii și traducător cunoscut pentru umorul său rafinat și pentru talentul de a jongla cu cuvintele, va aduce un strop de ludic și ironie fină în acest puzzle al amintirilor. „Avem mai multe copilării – cea pe care o trăim, fără să ne dăm seama, până la o vârstă asupra căreia oamenii de știință par să nu fi căzut întru totul de acord și cea pe care ne-o amintim, și din care ne înfruptăm, la toate vârstele. Și mi se pare minunat că Festivalul Apolodor de la Botoșani le face loc pe scenă acestor copilării.”, ne-a transmis autorul, care este și unul dintre traducătorii celebrei serii Harry Potter în limba română.

Svetlana Cârstean, poetă cu o voce distinctă în peisajul literar românesc și o importantă editoare de poezie, va oferi o perspectivă intimă, profundă și poetică asupra copilăriei, înrădăcinată în sinceritate și forță emoțională.

Matei Vișniec, dramaturg, poet și prozator de renume internațional, cu o carieră remarcabilă în Franța și România, vine la Botoșani pentru a împărtăși povești din copilăria care i-a modelat imaginația și destinul artistic.

„Festivalul APOLODOR este o idee luminoasă şi benefică într-o lume în care imaginea, după ce a însoţit în mod logic şi natural cuvântul, tinde acum datorită noilor tehnologii să ia locul cuvântului. Or, educaţia şi formarea mentală a omului nu pot avea loc când diminuează ponderea cuvântului, a poveştii, a ficţiunii, a capacităţilor imaginative. Semnalul de alarmă este tras în prezent în multe ţări europene: lectura ar trebuie să fie o urgenţă naţională permanentă.

Festivalul APOLODOR îşi propune să creeze noi pasarele între publicul tânăr şi scriitori, între copii şi cărţile scrise pentru ei. Cred că municipiul Botoşani are o iniţiativă demnă de urmat şi mă bucur să-l știu în cabina de pilotaj pe Dan Lungu care are deja experienţa fabulosului Festival Internaţional de Literatură şi Traduceri de la Iaşi, unul dintre cele mai interesante manifestări de acest gen din Europa”, ne-a declarat Matei Vișniec, în așteptarea festivalului din septembrie.

Despre rețelele sociale și adolescența zilelor noastre

Un alt punct de atracție al festivalului va fi conferința susținută de Mihnea Măruță, autorul bestsellerului „Identitatea virtuală. Cum și de ce ne transformă rețelele de socializare”,jurnalist și eseist cunoscut pentru analizele sale lucide și profunde despre societatea contemporană. Tema conferinței, „Skibidi Ohio. Zece efecte ale rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților”, atinge una dintre cele mai actuale și incitante zone de reflecție: relația tinerilor cu tehnologia, formarea identității în era digitală și impactul AI asupra educației, creativității și relațiilor umane. Conferința va fi urmată de o sesiune de întrebări din partea publicului.

Unii dintre cei mai iubiți autori pentru copii, prezenți la Botoșani

Alți invitații care au confirmat participarea la Festivalul Apolodor sunt: criticul literar și profesoara Ioana Bot – unul dintre cei mai importanți eminescologi de astăzi, scriitorul șijurnalistul Viorel Ilișoi, scriitorul botoșănean Vasile Iftime, artistele vizuale Raluca Ioana Burcă, Sabina Drînceanu, și Bianca Simionescu.

Micii cititori vor avea ocazia să-i întâlnească pe Alex Moldovan, autorul îndrăgitei serii de romane „Olguța” (Editura Arthur) și laureat al Uniunii Scriitorilor, pe Adina Rosetti, autoare multipremiată, cu peste douăzeci de cărți pentru copii publicate, de la seria cu „Domnișoara Poimâine” până la recenta apariție pentru adolescenți „Ultima Provocare” (Editura Arthur), pe Veronica D. Niculescu, scriitoarea care i-a încântat pe copii cu cele două volume-bestseller care îl au protagonist pe condorul Isidor: „Vara lui Isidor” și „O iarnă cu Isidor” (Editura Polirom).

Vor fi prezenți la Botoșani ambii laureați ai Premiilor Cărturino de anul acesta: Mihai Mănescu, autorul romanului „Comoara lui Harap Alb”(Editura Humanitas Junior, Premiul Cărturino pentru cartea de literatură pentru copii) și Dan Ungureanu, cunoscut și apreciat ilustrator și autorul volumului „Vreau să fiu invizibil” (Premiul Cărturino pentru carte ilustrată).

Alți doi autori iubiți de copii și adolescenți, Adina Popescu („Povestiri de pe Calea Moșilor”, „Vine vacanța cu trenul din Franța” – Editura YoungArt), Mircea Pricăjan („Gașca”, „Pumn de Fier” – Editura Polirom) au acceptat și ei invitația de a participa la Festivalul Apolodor.

Spre deliciul spectatorilor mari sau mici, cântăreața Ada Milea va susține un concert pe scena Teatrului ”Mihai Eminescu”.

Programul întâlnirilor, dezbaterilor, atelierelor și evenimentelor va fi anunțat de organizatori la începutul lunii septembrie.

Organizator: Fundația Corona

Finanțatori: Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Teatrul Național ‘Mihai Eminescu’ Botoșani, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii ‘Mihai Eminescu’, Biblioteca Județeană ‘Mihai Eminescu’ Botoșani, Universitatea Națională de Arte ‘George Enescu’ din Iași, Palatul Copiilor Botoșani, Casa Corpului Didactic Botoșani, Galeria ArtEast Iași, Tipografia Printco Iași, Agenția Caracteristic, CNIPT Botoșani, Asociația pentru Ospitalitate Culturală – AOC Iași, Fundația Star of Hope – SOH Iași

Edituri partenere: Editura Arthur, Editura Polirom, Editura Vlad și Cartea cu Genius, Editura YoungArt, Editura Minigrafic, Editura Humanitas Junior, Editura Gama, Editura Alice Books

Parteneri media: Radio România Cultural, TVR Cultural, TVR Iasi, Buzz Botoșani, PressHub, Revista Clivaj, Viva FM, Observator Cultural

Sponsori: Nea Ilie Bucătarul Sulița, Practic-Comerț-Strugaru S.R.L Darabani, Cofetăria Rida Botoșani, Artechwine Botoșani, Danimet Exim SRL