Autocamion fără drept de circulație pe teritoriul României, depistat la Stânca

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări în privinţa unui cetățean român care s-a prezentat la control la volanul unui autocamion fără a avea drept de circulație pe teritoriul României.

În data de 30 octombrie a.c., în jurul orei 13.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca -ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, la volanul unui autocamion înmatriculat în Germania, un cetățean român, în vârstă de 45 de ani.

La control, colegii noștri au constatat că mijlocul de transport are aplicate plăcuțe de înmatriculare provizorii, eliberate de autoritățile germane, dar fără drept de circulație în România.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, la finalizare urmând a se lua măsurile legale care se impun.

COMUNICAT DE PRESĂ I.T.P.F. IAȘI