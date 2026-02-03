Auto declarat furat de autoritățile din Marea Britanie, oprit în aceeași zi la PTF Stânca

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări în privința unui cetățean care a încercat să scoată din țară un autoturism furat din Marea Britanie.

În data de 02 februarie a.c., în jurul orei 17.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca–ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, în vederea ieșirii din țară, un bărbat în vârstă de 32 de ani, cetățean român. Acesta se afla în calitate de pasager într-o autoutilitară cu platformă, pe care era transportat un autoturism înmatriculat în Marea Britanie.

La controlul de frontieră, bărbatul a precizat că nu a reușit să finalizeze transferul de proprietate a autoturismului, prezentând în acest sens un certificat de înmatriculare emis de autoritățile britanice. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figura ca furat, alerta fiind emisă de autoritățile din Marea Britanie în aceeași zi.

De asemenea, acesta a mai declarat polițiștilor de frontieră că a achiziționat autoturismul din România, de la un cetățean din județul Vâlcea, contra sumei de 6.700 de euro și intenționa să îl transporte în Ucraina pentru a fi vopsit la un cost mai redus, urmând ruta Moldova–Ucraina. Totodată, bărbatul a susținut că nu avea cunoștință despre faptul că autoturismul era furat.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de tăinuire, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun. Autoturismul în valoare de 125.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

COMUICAT DE PRESĂ I.T.P.F. IAȘI