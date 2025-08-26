Au fost publicate rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat, sesiunea iulie-august 2025

Pe site-ul bacalaureat.edu.ro au fost publicate rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de bacalaureat, sesiunea iulie-august 2025.

La nivelul județului Botoșani, rata de reușită este de 31,49%,Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, din cei 438 de candidați prezenți în această sesiune, doar 142 au reușit să obțină diploma de Bacalaureat. 91 de candidați aparțin promoției 2025, iar 51 provin din promoțiile anterioare.

Nu s-au înregistrat medii de 10 (zece) în această sesiune.

La sesiunea iulie-august au fost depuse 179. În urma reevaluărilor, 93 de note au crescut, 79 au scăzut, iar 7 au rămas neschimbate.