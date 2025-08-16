Atenție, Cod galben instabilitate atmosferică!

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis două atenționări cod galben de ploi pentru județul Botoșani, de mâine, de la ora 13:00, până luni, la ora 10:00.

Până duminică seară, la ora 21:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 –3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40…50 l/mp.

De mâine seară, de la ora 21:00, până luni dimineață, la ora 10:00, fenomenele scad în intensitate. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.

Evoluţia fenomenelor meteorologice prognozate este permanent monitorizată prin Centrul Operaţional al ISU Botoșani.

Echipajele de pompieri de la toate subunitățile din județ sunt pregătite să intervină, în cel mai scurt timp, în sprijinul cetățenilor.

Pentru a preveni situațiile de urgență, recomandăm cetățenilor respectarea următoarelor măsuri:

- fiți prudenți atunci când vă aflați pe stradă și evitați deplasarea în zone cu panouri publicitare, copaci sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți;

- nu treceți prin dreptul clădirilor aflate în construcție sau care prezintă elemente arhitectonice ce pot fi smulse de vânt;

- parcați autoturismele la distanță sigură față de copaci sau stâlpi de electricitate;

- îndepărtați copacii sau ramurile uscate care, pe timpul unei furtuni, ar putea cădea şi provoca victime sau pagube materiale;

- nu atingeți firele căzute la pământ;

- curățați șanțurile și rigolele de scurgere, pentru a permite evacuarea apelor pluviale;