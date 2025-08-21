vineri 22 august, 2025
Astăzi, pentru Mette, ziua a fost una cu totul specială

Deși locuiește în Austria, el a venit la Botoșani să cunoască locurile despre care mama lui, Alina, i-a povestit de atâtea ori – locurile unde bunicul său, Gheorghe Măriuța, fost șef al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, și-a lăsat amprenta ca om și ca profesionist.

Bunicul său nu mai este printre noi, dar poveștile despre el trăiesc încă: despre copilăria mamei lui Mette petrecută pe holurile Inspectoratului de Poliție, despre dăruirea și respectul cu care și-a desfășurat activitatea profesională, dar mai ales despre omul bun care a fost.

Astăzi, prin ochii nepotului său, amintirea lui Gheorghe Măriuța a prins din nou viață. Iar toată istoria pe care a lăsat-o în urmă va merge mai departe, purtate cu dragoste de familia sa.

