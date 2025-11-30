Articole pirotehnice ridicate de către polițiști

La data de 30 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Botoșani au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Răchiți, la o persoană bănuită de comiterea a trei infracțiuni de braconaj .

La domiciliul unui tânăr, de 24 de ani , din comuna Răchiți au fost identificate și ridicate mijloace de probe care interesează cauza.

Mai mult decât atât, la domiciliul tânărului au fost identificate un număr de 205 de articole pirotehnice din categoriile F3, F2 și P1, interzise la deținere.

Tânărul nu deținea calitatea de pirotehnician autorizat pentru a efectua operațiuni cu articolele pirotehnice identificate .

Întreaga cantitate, de aproximativ 55 de kilograme, de materiale pirotehnice a fost ridicată, în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

Polițiștii reamintesc cetățenilor că deținerea și folosirea articolelor pirotehnice în alte scopuri decât cele permise de lege este interzisă.