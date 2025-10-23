joi 23 octombrie, 2025
Arestată preventiv pentru nerespectarea obligațiilor controlului judiciar

La data de 22 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Supravegheri Judiciare au propus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura arestării preventive, față de o femeie de 42 de ani, din municipiul Botoșani, cercetată sub aspectul comiterii mai multor infracțiuni de furt.

 Din verificări, a reieșit faptul că aceasta ar fi încălcat de mai multe ori obligațiile impuse de măsura arestului la domiciliu.

 Femeia a fost escortată către Penitenciarul Botoșani, în vederea încarcerării.

