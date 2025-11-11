Arestat preventiv ca urmare a încălcării obligațiilor măsurii controlului judiciar

La data de 10 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare au propus înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu cea a arestului preventiv, în cazul unui tânăr de 27 de ani, din comuna Bălușeni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie. Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că acesta ar fi încălcat cu rea credință obligațiile impuse prin măsura controlului judiciar, respectiv ar fi luat legătura cu persoana vătămată, deși îi era interzis acest lucru. Tânărul a fost depistat în localitatea de domiciliu, fiind reținut și apoi escortat către Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.