Arestat preventiv 30 de zile pentru tentativă de omor

La data de 30 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 36 de ani, din comuna Leorda, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 26 octombrie 2025, în timp ce se afla pe drumul public din localitatea Leorda, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, ar fi încercat să lovească în zona capului cu un topor, un bărbat de 42 de ani, din aceeași localitate, însă victima s-a apărat și nu i-au fost provocate leziuni fizice. Inițial, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior instanța de judecată a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.