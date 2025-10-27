luni 27 octombrie, 2025
Arestat pentru 30 de zile în urma săvârșirii infracțiunii de violență în familie, sub forma tentativei de omor

La data de 25 octombrie 2025, instanța de judecată și-a însușit propunerea organelor judiciare și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, a unui bărbat, de 38 de ani, din comuna Dobârceni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie sub forma tentativei de omor. În urma probatoriului administrat de polițiști, a reieșit faptul acesta ar fi pătruns în locuința tatălui său și, pe fondul unor neînțelegeri în familie, l-ar fi lovit de mai multe ori cu o bâtă. În urma prezentării în fața instanței de judecată, aceasta a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

