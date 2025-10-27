Arestat pentru 30 de zile în urma săvârșirii infracțiunii de violență în familie, sub forma tentativei de omor

La data de 25 octombrie 2025, instanța de judecată și-a însușit propunerea organelor judiciare și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, a unui bărbat, de 38 de ani, din comuna Dobârceni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie sub forma tentativei de omor. În urma probatoriului administrat de polițiști, a reieșit faptul acesta ar fi pătruns în locuința tatălui său și, pe fondul unor neînțelegeri în familie, l-ar fi lovit de mai multe ori cu o bâtă. În urma prezentării în fața instanței de judecată, aceasta a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.