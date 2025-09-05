vineri 5 septembrie, 2025
Arest la domiciliu pentru furt

La data de 04 septembrie 2025, instanța de judecată și-a însușit propunerea organelor de poliție și a dispus luarea măsurii privative de libertate a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile față de o femeie, de 42 ani, din municipiul Botoșani cercetată sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. În urma probatoriului administrat de polițiști a reieșit faptul că la data de 2 septembrie 2025, aceasta ar fi pătruns în locuința persoanei vătămate ( o femeie, de 72 de ani, din municipiul Botoșani) și i-ar fi sustras acesteia poșeta, situată pe mobilier. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost recuperat și restituit victimei.

