Arest la domiciliu pentru furt

La data de 04 septembrie 2025, instanța de judecată și-a însușit propunerea organelor de poliție și a dispus luarea măsurii privative de libertate a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile față de o femeie, de 42 ani, din municipiul Botoșani cercetată sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. În urma probatoriului administrat de polițiști a reieșit faptul că la data de 2 septembrie 2025, aceasta ar fi pătruns în locuința persoanei vătămate ( o femeie, de 72 de ani, din municipiul Botoșani) și i-ar fi sustras acesteia poșeta, situată pe mobilier. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost recuperat și restituit victimei.
