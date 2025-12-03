Aproximativ 800 de articole pirotehnice confiscate de polițiști, în Săveni

La data de 2 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat o activitate de control, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale, referitoare la operațiunile cu articole pirotehnice.

Astfel, la un spațiu comercial, din orașul Săveni, au constatat faptul că un bărbat, de cetățenie chineză, în calitate de administrator, deținea fără drept, în vederea comercializării, aproximativ 800 de articole pirotehnice, fără să dețină aviz de amplasament și autorizație de deţinere, depozitare, comercializare, a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

Cantitatea de articole pirotehnice identificată a fost confiscată de polițiști, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1 și prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.