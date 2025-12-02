Aproximativ 70 de permise și certificate de înmatriculare reținute de polițiști în minivacanța de 1 Decembrie

În minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României la nivelul județului Botoșani s-a intervenit la 115 evenimente. De asemenea, au fost organizate 21 de acțiuni punctuale, atât pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, cât și pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Polițiștii care au fost prezenți în teren în aceste zile, au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 260.000 de lei, cele mai multe fiind aplicate pentru abateri la regimul rutier și nerespectarea normelor de conviețuire socială.

În aceeași perioadă, în urma controalelor efectuate în trafic au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 39 de permise de conducere și 30 de certificate de înmatriculare.

Cea mai mare viteză înregistrată pe drumurile din județ a fost de 125 de km/h, în localitatea Cândești. Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.000 de lei, iar permisul i-a fost reținut pentru 120 de zile, fără drept de circulație.

Totodată, cea mai mare alcoolemie a fost înregistrată în Dorohoi, duminica, 30 noiembrie 2025. Aparatul etilotest indicând o valoare de 2,25 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul unui biciclist. Acesta se deplasa pe drumul public, punându-se în pericol atât pe el, cât și pe conducătorii auto care se deplasau în zona respectivă.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de aproximativ 1.600 de lei.