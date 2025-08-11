Aproximativ 70 de permise de conducere reținute de polițiști în weekendul care a trecut

În weekendul care a trecut, polițiștii botoșăneni au organizat 17 acțiuni punctuale, în cadrul planului de activitate BLOCADA, acționând în sistem integrat, împreună cu jandarmii și au intervenit la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin apel la 112. Activitățile desfășurate au avut drept scop asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri sau alte substanțe interzise. În urma neregulilor constatate au fost aplicate peste 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 370.000 de lei. Dintre sancțiuni, cele mai multe au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier și nerespectarea normelor de conviețuire socială. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce 66 de permise de conducere și au fost retrase 32 de certificate de înmatriculare.