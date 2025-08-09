sâmbătă 9 august, 2025
Aproximativ 30 de permise de conducere reținute pentru viteză excesivă

La data de 8 august 2025, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune, având drept scop prevenirea și combaterea accidentelor de circulație cauzate de viteza excesivă.

Activitățile au fost desfășurate în zonele în care s-au înregistrat accidente rutiere grave, iar in cadrul acestora au fost depistați 29 de conducători auto circulând cu viteză peste limita legală.

Astfel, față de aceștia a fost dispusă măsura sancționării contravenționale, iar ca măsură complementară le-au fost reținute permisele de conducere.

