Aproximativ 200 de sancțiuni aplicate de polițiști în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, polițiștii botoșăneni au organizat 6 acțiuni punctuale, în cadrul planului de activitate BLOCADA, acționând în sistem integrat, împreună cu jandarmii și au intervenit la 75 de evenimente, majoritatea sesizate prin apel la 112. Activitățile desfășurate au avut drept scop asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri sau alte substanțe interzise. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 173 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 160.000 de lei. Dintre sancțiuni, cele mai multe au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier și nerespectarea normelor de conviețuire socială. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce 9 de permise de conducere și au fost retrase 6 certificate de înmatriculare