Ape curate. Pescari paroliști. Deșeuri pe mal. Acestea sunt concluziile acțiunilor de inspecție și control desfășurate pe cursul râul Prut, râul Volovăț și Lacul de Acumularea Stânca-Costești

Acțiunile de inspecție și control s-au desfășurat pe cursul râul Prut, râul Volovăț și Lacul de Acumularea Stânca-Costești, conform planul comun de acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol, în echipă mixtă cu reprezentanți aiși ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură Serviciul Regional Moldova.

În timpul verificărilor au fost constatate 9 fapte ce constituie contravenţii conform prevederilor Legii 176/2024 a pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 5000 lei.

Activitățile ilegale: pescuitul recreativ de către persoane care nu deţin sau nu au asupra lor permisul de pescuit recreativ sau, după caz, elementele de identificare, în format letric sau electronic, din care să rezulte legalitatea acţiunii și exercitarea pescuitul recreativ în apele din zona colinară şi de şes cu mai mult de 3 undiţe şi/sau 4 lansete cu câte două cârlige pe fiecare.

În atenția ofiţerilor şi subofiţerilor din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani, a inspectorilor din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură Serviciul Regional Moldova și a comisarilor din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu Comisariatul Județean Botoșani au fost și:

-nerespectarea păstrării curăţeniei şi necolectarea în saci menajeri a deşeurilor existente în zona de pescuit/habitatele acvatice naturale, de către pescarii recreativi (înainte și după activitățile recreative de pescuit);

-pescuitul recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;

-încălcarea condiţiilor de pescuit recreativ înscrise în carnetul de membru și stabilite în legislația în vigoare, cu privire la capturarea oricăror specii de pești sub dimensiunile permise.

-aprinderea focul în locuri neamenajate, faptă interzisă conform Legii 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic.