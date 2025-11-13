Aparate de joc exploatate ilegal, descoperite de polițiștii botoșăneni în urma unui control

La data de 12 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Botoșani, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au desfășurat un control la un punct de lucru dintr-o localitate din județul Botoșani.

În cadrul activităților, în incinta locației au fost identificate două aparate tip slot machine pentru care operatorul economic nu deținea licență sau autorizație de exploatare. În momentul efectuării verificărilor, aparatele erau utilizate de două persoane.

Totodată, polițiștii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă, respectiv documente, registre de evidență și cele două aparate de joc.

În cauză, au fost demarate cercetări sub supravegherea procurorului de caz, pentru săvârșirea infracțiunii de „desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc”.

Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat este de aproximativ 3.500.000 lei, reprezentând taxele aferente exploatării mijloacelor de joc de tip slot machine.

Totodată, operatorului economic i-a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.