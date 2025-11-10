Anul trecut, 132 de copii din Botoșani au ajuns la spital după ce s-au opărit cu lichid fierbinte sau au suferit arsuri

O clipă de neatenție poate schimba totul!
Un copil lăsat singur acasă, cu o sobă în care arde focul, un vas cu lichid fierbinte sau o brichetă la îndemână, se poate expune unui pericol major.
Pentru siguranța copiilor tăi:
nu lăsa copilul singur în casă cu surse de foc sau aparate în funcțiune;
ține chibriturile și brichetele în locuri inaccesibile;
nu depozita lichide inflamabile lângă surse de căldură;
supraveghează atent copilul în bucătărie – este locul cu cele mai multe accidente casnice!
În caz de arsură:
Pune zona arsă sub jet de apă rece 10–15 minute;
Nu desprinde hainele lipite de piele;
Nu aplica ulei, albuș, miere sau alte substanțe;
Mergi de urgență la medic!
Pe 10 ale fiecărei luni, ISU Botoșani, în parteneriat cu #ConsiliulJudețeanBotoșani și #ATOPBotoșani, derulează campania „Un cămin sigur pentru copilul tău”, dedicată prevenirii accidentelor casnice în care sunt implicați copiii sub 5 ani.
Protejează-ți copilul – fii atent, fii responsabil!
ISU BOTOȘANI