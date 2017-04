ANGLIA PRIN EPISTOLELE LUI MARIN IFRIM

CRONICA LITERARĂ de GEORGICĂ MANOLE

Citind un articol scris cu ceva timp în urmă (februarie 2017) de Sever Voinescu, mi-am amintit că am în bibliotecă o carte, una alcătuită din douăsprezece scrisori, a poetului Marin Ifrim: „Scrisori din Anglia” (Editura „Editgraph”, Buzău, 2013, prefaţă în limba engleză şi limba română de Liviu Ioan Stoiciu). Am conştientizat importanţa acestei cărţi după pătrunderea atentă în eseul scris de Sever Voinescu, de unde reţin: 1. „nu-mi pot da seama foarte bine care era motivul pentru care Ezra Pound anticipa că până la sfârşitul secolului al XX-lea arta scrierii scrisorilor va muri”; 2. „acum e uşor să spui de ce scrisorile au murit. Nu pentru că oamenii nu mai comunică, ci pentru că instrumentul comunicării s-a schimbat”; 3. „scrisorile par a-şi fi epuizat destinul. E trist, mai ales dacă ne aducem aminte ce măreţ destin au avut”; 4. „în orice caz, un mare scriitor se vede altfel în scrisorile lui decât în opera lui”; 5. „oamenii au simţit că trimiterea unei scrisori echivala cu trimiterea inimii lor, fără ca trupul să se mişte”; 6. „dincolo de comunicare, scriind scrisori, oamenii s-au jucat cu propria lor nemurire nu doar metaforic, ci direct, fizic”. Şi am putea extrage alte secvenţe din articolul lui Sever Voinescu, dar le-am ales pe cele care se potrivesc perfect lui Marin Ifrim, despre care Liviu Ioan Stoiciu, un poet care nu poate fi păcălit uşor, a spus: „Omul, ca persoană, şi scriitorul (în general) Marin Ifrim au impus la Buzău o personalitate morală cum rar se naşte la români, de mare onestitate”.

Poetul face o vizită în Anglia pentru „a scăpa de multe prejudecăţi medievale” („ A patra scrisoare”) şi pentru a da călătoriei „un pronunţat caracter pragmatic”. Explică Marin Ifrim: „Am venit să văd cu ochii mei cum e aici, cum se munceşte, cum se trăieşte, hotărât ca, în viitorul apropiat, să revin şi să mă angajez undeva” („A şasea scrisoare”). Sunt patru ani de la această afirmaţie, iar Marin Ifrim încă n-a plecat, dedicându-se şi mai abitir culturii româneşti. În Anglia s-a întâlnit cu Alexandra Noica – Wilson („fiica marelui nostru filozof Constantin Noica, şi cu soţul acesteia, dl. Barnabas Wilson, un fotograf profesionist de top, ale cărui albume le-am sorbit cu privirea vreme îndelungată”), cu un locuitor al unui cămin de bătrâni, domnul P. („trebuie respectată confidenţialitatea pacienţilor”), despre care a aflat că este doctor în literatura franceză, cu scriitoarea Carmen Tania Grigore, cu preotul paroh protopop Benedict Ramsden („care m-a binecuvântat şi care, cu ani în urmă, a conferenţiat la Universitatea din Bucureşti şi la Universitatea din Craiova”), cu preotul diacon Peter Wills („acesta vorbindu-mi admirativ despre părintele Rafail Noica, fratele doamnei Alexandra, pe care l-a cunoscut personal”), cu choir-master Christoper Rakowski, cu un fermier căsătorit cu o româncă din Făgăraş etc.

Întâlnirile, dar şi observaţiile făcute vizitând oraşe precum Devon, Teignmouth (unde a stat poetul John Keats pentru a finaliza poemul „Endymion”, unde a avut filmări formaţia „Beatles” şi unde au locuit Agatha Christie şi poetul Ted Huges), Ilsington, Newton Abbot, Exeter (important centru meteorologic mondial şi posesorul unei biblioteci moderne, dar în care la litera R n-a găsit nicio carte românească), Trago sau Kingsteington, l-au determinat să adauge scrisorilor câteva opinii despre identităţile sale, un fel de crez. Reţin câteva: 1. „Sunt convins că fac parte dintr-o identitate naţională istorică. Nu-mi e ruşine că sunt român, în ciuda părerii altora despre noi. Am locuit două săptămâni în Anglia şi, ori de câte ori am avut ocazia, am vorbit româneşte cu o plăcere „sadică”; 2. „Prezentul acesta bezmetic nu are de-a face cu identitatea acestui popor considerat leneş, beţiv, mincinos etc. A-ţi renega identitatea naţională înseamnă a nu-ţi recunoaşte părinţii, arborele genealogic”; 3. „…am limite fireşti, native, cel puţin în contemporaneitatea mea. Sunt un român care vieţuieşte în teritoriul său. Ba chiar am uşoare vibraţii naţionaliste. Un fel de a şti că exist”; 4. „Când îmi e atacată credinţa, inclusiv de către unii credincioşi calificaţi, mă irit, iau atitudine. E credinţa mea care, prin excelenţă, nu e una agresivă. Dimpotrivă.” etc.

Călătoria lui Marin Ifrim în Anglia nu a fost una galactică, nici una spre zei, cum ar fi zis romancierul Mihail Diaconescu, ci o cufundare într-o realitate pozitivă care l-a tulburat: 1.”Aici legile sunt de oţel, nimeni nu le interpretează cum vrea cerebelul său”; 2. „Această ţară respiră cultură şi civilizaţie chiar şi prin tomberoanele de gunoi”; 3. „Cu cât stau mai mult aici cu atât înţeleg mai bine ce e democraţia şi libertatea autentică”; 4. „După şapte zile de plimbat prin Anglia încă nu am văzut un câine vagabond” 5. „…aproape fiecare familie de englezi au câte un câine de rasă”; 6. „Am intrat hotărât şi, mai ales, curios în Biblioteca Centrală. Nu am văzut ceva mai aerisit şi mai ordonat” etc.

Închid cartea aceasta care seamănă cu un plic ce adăposteşte douăsprezece scrisori şi cad pe gânduri: oare cât să fie de când n-am mai scris o scrisoare?