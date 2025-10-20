Amenzi pentru apelarea numărului de urgență 112 fără motiv

Polițiștii au aplicat șase sancțiuni în valoare de 16.000 de lei pentru apelarea numărului de urgență 112 fără motiv.

Într-o statistică, județul Botoșani se situează pe locul 3 la nivel național, cu 5160 apeluri, după județul Iași, cu 15103 apeluri și județul Mureș ,cu 7103 apeluri – în primele opt luni ale acestui an.

Peste un milion și jumătate din apelurile de la 112 recepționate de la începutul anului și până în prezent au fost realizate de persoane care fie au sunat din greșeală, fie nu au spus nimic la telefon, fie au adus ofense operatorilor. Astfel de apeluri reprezintă mai mult de jumătate din cele aproximativ 2,7 milioane de apeluri non-urgente recepționate în această perioadă.

În anul 2024, 163 de mii de apeluri la 112 au fost abuzive, fiind efectuate de persoane care au făcut glume sau au adresat injurii operatorilor. Trei sferturi dintre apelanții abuzivi au fost adulți.

În total, în primele 8 luni ale acestui an, operatorii STS din cadrul Serviciului de urgență au preluat și gestionat peste 6,7 milioane de apeluri.

O pondere semnificativă a apelurilor non-urgente la 112 provine din manipularea necorespunzătoare a telefonului, din încercarea de a suna la un număr asemănător sau din neconfigurarea corectă a tastelor rapide. Totodată, sunt și multe situații de apelare neintenționată, involuntară, din buzunar („pocket dial”). În cele mai multe astfel de cazuri, persoana nu realizează că a sunat la 112. Aceste apeluri sunt efectuate de pe telefoane, ceasuri smart sau diferite gadgeturi. Operatorii STS recomandă utilizarea atentă a acestor dispozitive și, în cazul în care o persoană este reapelată de Serviciul de urgență 112, să răspundă și să informeze că apelul a fost făcut din greșeală.

Pe de altă parte, au fost și apelanți abuzivi care au sunat la 112 pentru a face glume și a adresa înjurături, aceștia irosind peste 50 de mii de minute (880 de ore) din timpul ce se putea aloca celor care au avut cu adevărat nevoie de ajutorul Serviciului de urgență, în situații critice.

Spre exemplu, o persoană din Iași a apelat în mod abuziv numărul 112 de peste 15 mii de ori în ultimele 8 luni, ceea ce înseamnă o medie zilnică de 62 de apeluri. Apelantul a utilizat o cartelă prepaid și, de cele mai multe ori, a avut un comportament neadecvat față de operatori.

Potrivit legislației, Serviciul de Telecomunicații Speciale sesizează cazurile de persoane care apelează abuziv 112 către Poliția Română, în vederea identificării și sancționării acestora.

Apelarea abuzivă a Serviciului de urgență 112 se pedepsește cu amendă până la 2.000 de lei, iar dacă echipajele de intervenție se deplasează în teren și constată că a fost o alertare falsă, amenda poate ajunge la 4.000 de lei. O nouă contravenție, în interval de un an, se sancționează cu amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei.

Este esențială apelarea cu responsabilitate a numărului 112 doar în situații de urgență. Apelarea repetată, cu rea intenție, a numărului 112, fără a avea o urgență ori pentru a aduce injurii operatorilor, constituie abuz și se sancționează, dar cel mai important, poate costa viața unei persoane care are nevoie urgent de ajutor.