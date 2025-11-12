Amendă de peste 2.000 de lei și dosar penal pentru un pistol de jucărie

La data de 11 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați cu privire la faptul că, un bărbat de 65 de ani, din municipiul Botoșani, în timp ce se afla într-o parcare, a fost lovit de un proiectil din plastic, în zona capului, fiindu-i provocate leziuni ușoare.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că un tânăr, de 23 de ani, din municipiul Botoșani, în timp ce se afla în locuința sa, ar fi executat mai multe trageri cu un pistol de jucărie în scop de divertisment, prilej cu care, unul dintre proiectile a lovit o persoană care se afla în parcarea din fața imobilului.

Tânărul a fost sancționat de către polițiști cu amendă în valoare de peste 2.000 de lei, pentru folosirea armelor neletale și de agrement în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate, astfel încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor, iar pistolul de tip airsoft, neletal și nesupus autorizării sau notificării, a fost confiscat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe.