Alți 15 salvatori de la ISU Botoșani au plecat spre Broșteni, județul Suceava, pentru a sprijini comunitatea afectată de inundații. Ei se alătură celor peste 80 de pompieri din alte patru județe și vor interveni pentru sprijinirea familiilor lovite de viitură.
În ultimele două săptămâni, pompierii botoșăneni au oferit neîntrerupt sprijin persoanelor vulnerabile din zona afectată de inundațiile devastatoare.
Reamintim tuturor importanța măsurilor preventive: curățați șanțurile și rigolele, nu aruncați deșeuri în albiile apelor și evitați apropierea de cursurile umflate de ape. Pe platforma „FII PREGĂTIT” puteți găsi toate informațiile necesare pentru siguranța voastră.
Susținem oamenii afectați și pompierii care muncesc neobosit pe teren.