Agenți de poliție din cadrul Serviciului Rutier Botoșani au refuzat mita oferită și au sesizat fapta Direcției Generale Anticorupție

La data de 13.10.2025, ora 20:05, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au fost sesizați de către polițiști din cadrul IPJ Botoșani – Serviciul Rutier despre faptul că, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ 29C, în localitatea Vârfu Câmpului, județul Botoșani, au depistat și oprit în trafic un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 64 de ani. Conducătorul auto a fost surprins circulând cu o viteză cu 36 km/h peste limita legală de deplasare. Pentru ca agenții de poliție să nu dispună măsurile legale ce se impuneau, acesta le-a promis cu titlu de mită suma de 100 de euro, propunere refuzată categoric de către polițiști. Momentul a fost înregistrat cu dispozitivul body-cam din dotarea unuia dintre agenți, iar aceștia au sesizat telefonic ofițerii de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Botoșani. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și stabilirea măsurilor legale ce se impun.