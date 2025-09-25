Adolescent plecat la muncă în Germania, dat dispărut

În data de 18.08.2025, minorul a plecat la muncă în Germania, în localitatea Stuttgart, însoțit de două persoane din satul Mășcăteni, comuna Albești, județul Botoșani, iar de aproximativ două săptămâni, acesta nu mai poate fi contactat în vreun mod de membrii familiei. Minorul utiliza contul de socializare Facebook ”Massi Massimo” și contul de Instagram ”Massimo_365_7”, are un tatuaj pe abdomen reprezentând doua pistoale, pe antebraț tatuaje cu date de naștere iar în zona gâtului are un tatuaj model tribal.