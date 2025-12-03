Activități preventive desfășurate de polițiștii din Nicșeni cu micii școlari

Polițiștii din Nicșeni au desfășurat o activitate informativ-preventivă cu școlarii și preșcolarii din cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Constantineanu” Dorobanți și Grădiniței Dacia.

Aceasta a avut drept scop formarea unui comportamen rutier preventiv al celor mici.

În cadrul activității le-au fost prezentate copiilor, într-un mod accesibil și atractiv, regulile esențiale de circulație.

Activitatea a fost organizată într-un spațiu amenajat special, sub forma unui mic oraș cu semne de circulație, trecere de pietoni, semafor și trasee tematice.

Prin jocuri de rol, copiii au avut prilejul să devină, pe rând, „pietoni” și „șoferi”, exersând modul corect de traversare și înțelegând importanța respectării semnelor rutiere.

Copiii au participat cu entuziasm, iar atmosfera a fost una caldă, educativă și interactivă