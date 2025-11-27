Activități preventive desfășurate de polițiștii botoșăneni

În contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani — prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu specialiști ai Serviciului de Ordine Publică — au desfășurat o serie de activități preventiv–informative menite să crească nivelul de conștientizare asupra violenței în familie și a consecințelor acesteia.

Demersul a fost realizat în parteneriat cu reprezentanți ai Serviciului de Probațiune, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, precum și cu administrația Penitenciarului Botoșani, ceea ce a permis transmiterea mesajului preventiv către categorii variate de beneficiari — fiecare cu experiențe și perspective diferite, dar relevante în mod egal în lupta împotriva violenței.

Activitățile au avut un caracter interactiv, fiind abordate tematici precum:

recunoașterea timpurie a semnelor violenței domestice,

identificarea formelor de abuz fizic, psihologic, economic și emoțional,

mecanisme de intervenție, protecție și prevenire în situații de risc,

responsabilitatea civică și colectivă în sprijinirea victimelor.

În cadrul discuțiilor au fost evidențiate atât impactul social major al violenței în familie, cât și rolul esențial al intervenției instituționale și comunitare. Implicarea coordonată a polițiștilor, specialiștilor, dar și a persoanelor aflate în situații vulnerabile sau în proces de reintegrare socială contribuie la consolidarea unei culturi a respectului, a protecției drepturilor fundamentale și a nonviolenței.

Astfel de inițiative reprezintă un exemplu clar al colaborării eficiente dintre instituții cu domenii de activitate diferite, unite de un obiectiv comun: prevenirea violenței, protejarea persoanelor vulnerabile și responsabilizarea socială. Extinderea activităților la o paletă amplă de participanți — personal instituțional, beneficiari ai sistemului de asistență socială și persoane private de libertate — contribuie la formarea unei atitudini orientate spre schimbare, empatie și responsabilitate.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani își reafirmă angajamentul ferm în prevenirea violenței domestice, continuând derularea de programe educative adaptate nevoilor comunității. Polițiștii botoșăneni vor susține în continuare activități și campanii preventive dedicate reducerii fenomenului violenței asupra femeilor și consolidării unui climat sigur pentru fiecare cetățean.