Activități organizate de PNL Botoșani – Organizația Municipală în luna Februarie 2026

COMUNICAT DE PRESĂ

Botoșani, Februarie 2026

Partidul Național Liberal – Organizația Municipală Botoșani informează opinia publică cu privire la activitățile programate pentru luna Februarie 2026, inițiative care au ca obiectiv promovarea valorilor civice, stimularea performanței educaționale și sprijinirea orientării profesionale a tinerilor din municipiu.

Concurs cultural-educativ „Mugur Călinescu, eroul necunoscut”

În perioada 1–11 Februarie 2026, PNL Botoșani – Organizația Municipală organizează concursul cultural-educativ „Mugur Călinescu, eroul necunoscut”, adresat elevilor de liceu din municipiul Botoșani.

Concursul cuprinde o secțiune de eseu sau poezie, participanții fiind invitați să redacteze un eseu (între 1 și 4 pagini) sau o poezie având ca temă „Mugur Călinescu, eroul necunoscut”, pornind de la mărturiile istorice privind gestul de curaj al acestuia și relevanța modelului său pentru societatea contemporană.

Lucrările pot fi transmise până la data de 11 Februarie 2026 (inclusiv), la adresa de e-mail mun.botosani@pnl.ro sau prin mesaj pe pagina de Facebook a PNL Botoșani – Organizația Municipală. Pentru validarea înscrierii, lucrările trebuie să fie însoțite de datele de identificare ale participantului: nume și prenume, clasă, unitatea de învățământ, număr de telefon sau adresă de e-mail.

Jurizarea va fi realizată de un juriu format din:

CS III Dr. Remus Tănasă

Prof. Dr. Coca Dorica (Colegiul Național „A.T. Laurian”)

Evaluarea lucrărilor va avea în vedere calitatea redactării, coerența argumentării, structura logică a textului și respectarea normelor lingvistice.

Premiile ce vor fi acordate:

Premiul I – 250 lei

Premiul al II-lea – 150 lei

Premiul al III-lea – 100 lei

Rezultatele vor fi publicate în data de 12 Februarie 2026, pe pagina oficială de Facebook a organizației.

Conferință-dezbatere „Manipularea politică în istorie și în prezent”

În data de 12 Februarie 2026, începând cu ora 16:30, la sediul Asociației Algorithmics Botoșani, va avea loc conferința-dezbatere cu tema „Manipularea politică în istorie și în prezent”.

Evenimentul propune o analiză a contextului istoric al schimbării domnitorului Alexandru Ioan Cuza și al constituirii „Monstruoasei Coaliții”, din perspectiva mecanismelor de alianță politică și a relevanței acestora pentru înțelegerea fenomenelor contemporane.

Invitatul conferinței este CS III Dr. Remus Tănasă, istoric.

În cadrul evenimentului va avea loc și festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului „Mugur Călinescu, eroul necunoscut”. Participarea este liberă.

Webinar de orientare în carieră „Medicina – de la vocație la profesie”

În data de 14 Februarie 2026, ora 11:00, se va desfășura, în format online, webinarul de orientare în carieră „Medicina – de la vocație la profesie”, adresat elevilor, părinților și tinerilor interesați de domeniul medical.

Invitați:

Dr. Dănuț Pănăitescu – medic specialist medicină de urgență, UPU–SMURD Botoșani

Denisa Maria Curecheriu – studentă la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Facultatea de Medicină

Moderator: Psiholog Anca Ionela Lungu.

Pentru înregistrare la evenimentul ce se va desfășura pe platforma ZOOM, accesați https://forms.gle/4SdScPq1rKSijhyt6, iar detaliile de acces vor fi transmise participanților prin e-mail înaintea desfășurării webinarului.

_________

Prin aceste demersuri, Partidul Național Liberal – Organizația Municipală Botoșani își asumă, în mod constant, rolul de partener al comunității locale în susținerea educației, promovarea valorilor civice și încurajarea implicării tinerilor în viața publică. Considerăm că formarea unei generații responsabile, bine informate și orientate profesional reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Botoșani.

Organizația Municipală își reafirmă disponibilitatea de a sprijini și pe viitor inițiativele care contribuie la consolidarea culturii dialogului, a spiritului critic și a respectului față de reperele istorice și morale ale societății românești.

Pentru informații suplimentare:

Biroul de presă al PNL Botoșani – Organizația Municipală

E-mail: mun.botosani@pnl.ro

Cu respect,

Ionela Aiftincă

Președinte, PNL Botoșani – Organizația Municipală