Activități informativ-educative desfășurate cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor

La data de 03 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Botoșani au desfășurat activități informativ-educative la Școala Gimnazială nr. 11 din municipiul Botoșani, cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor.

La activitate au participat 123 de elevi și 5 cadre didactice, fiind distribuite pliante informative și fișe de lucru adaptate vârstei participanților. Materialele au avut ca scop dezvoltarea compasiunii față de animale și încurajarea respectării drepturilor și bunăstării acestora.

Această inițiativă se înscrie în obiectivele privind informarea populației cu privire la atribuțiile structurilor pentru protecția animalelor, obligațiile deținătorilor de animale, precum și consecințele acțiunilor de cruzime sau rele tratamente aplicate acestora.

Astfel de activități au un rol important în formarea unei atitudini responsabile și empatice față de animale, mai ales în rândul copiilor, contribuind la dezvoltarea spiritului civic și la consolidarea unei comunități bazate pe respect, grijă și protejarea tuturor ființelor.