ACTIVITĂȚI DE SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI NAȚIONAL ”SCOATE VIOLENȚA ȘCOLARĂ DIN ANONIMAT”

Campania Națională ”Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția.” încadrează proiectul ”Scoate violența școlară din anonimat” inițiat de către Direcția Siguranța Școlară, acesta având drept scop creșterea gradului de conștientizare de către părinți, cadre didactice și elevi cu privire la necesitatea asigurării unui climat optim în mediul școlar.

De la începutul lunii octombrie, polițiștii au fost prezenți în 34 unități de învățământ din județ, atât în mediul urban, cât și în rural.

Elevilor care au participat la activitățile de informare și prevenire le-au fost prezentate riscurile tolerării actelor de violență în mediul școlar.

Deși infracțiunile de violență înregistrate în anul școlar precedent s-au înscris pe un trend descendent, iar violența fizică se situează la cote mult mai scăzute comparativ cu violența verbală, actele de acest fel, neraportate, continuă să subziste, mulți elevi neluând poziție în urma asistării ca martor la acestea.

În perioada următoare, de către polițiștii Biroului Siguranța Școlară, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și al autorităților locale, vor fi organizate evenimente în comunități, atât în mediul rural cât și în urban, cu participarea părinților, prilej cu care vor fi puse în discuție implicațiile legale ale unui comportament violent, dezvoltarea bagajului informațional al minorilor raportat la drepturile și obligațiile pe care le au în funcție de vârstă, conștientizarea cu privire la riscurile și implicațiile victimizării prin expunerea necontrolată a minorilor pe platformele de socializare, etc..