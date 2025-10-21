ACTIVITĂȚI DE SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ CU ELEVII DIN COMUNA MIHĂILENI ÎN CADRUL CAMPANIEI ”Dorințe îndeplinite la vârste potrivite”

Astăzi, 21 octombrie, polițiștii Biroului Siguranța Școlară și cei ai Postului de Poliție Mihăileni au desfășurat activități de informare și prevenire cu întreg colectivul de elevi ai Școlii Gimnaziale ”Maria Enescu Cosmovici” Mihăileni.

În scopul creșterii gradului de conștientizare de către părinți, cadre didactice și elevi în ceea ce privește necesitatea asigurării unui climat optim în mediul școlar, activitățile desfășurate astăzi au acoperit o tematică diversă de discuții, de la riscurile tolerării actelor de violență în mediul școlar până la importanța respectării regulilor de circulație de către micii pietoni.

Una dintre activitățile organizate de către polițiștii Biroului Siguranța Școlară a fost destinată părinților elevilor, discuțiile privind implicațiile legale ale implicării minorilor în fapte antisociale și respectiv modalitățile de evitare a producerii unor asemenea situații.

Adecvat vârstelor elevilor, spectrul discuțiilor cu aceștia a inclus:

dezvoltarea bagajului informațional raportat la drepturile și obligațiile pe care le au în funcție de vârstă

victimizarea prin expunerea necontrolată pe platformele de socializare, etc..

răspunderea contravențională și penală a minorilor.

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară vor continua activitățile de acest fel și campaniile de informare, pe întreg parcursul anului școlar 2025 – 2026, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și al celorlalți parteneri instituționali cu responsabilități în ceea ce privește asigurarea unui climat de siguranță în mediul școlar.