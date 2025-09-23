Activitate preventivă organizată de IPJ Botoșani la o grădiniță din municipiu

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității au desfășurat o activitate educativ-preventivă la Grădinița Liceului Pedagogic “Nicolae Iorga” Botosani, având ca scop creșterea gradului de siguranță a copiilor și dezvoltarea unor deprinderi corecte de comportament.

Cei mici au aflat, pe înțelesul lor, reguli esențiale de siguranță personală și rutieră, menite să îi ajute să evite situațiile de risc și să știe cum să reacționeze în împrejurări dificile.

La activitate au participat și polițiștii din cadrul Serviciului Criminalistic, care le-au prezentat copiilor pe câinele polițist Puma, specializat în urmă. Momentul a fost primit cu mult entuziasm, contribuind la apropierea celor mici de activitatea poliției. Totodată, în cadrul unei activități interactive, copiii au fost amprentați, pentru a rămâne cu o amintire plăcută și inedită.

La final, fiecare copil a primit materiale educative adaptate vârstei lor, care să le reamintească regulile învățate și să le poată împărtăși și acasă.

Astfel de activități au un rol deosebit de important, contribuind la formarea timpurie a unei culturi de siguranță și la consolidarea încrederii copiilor în polițiști, ca prieteni și protectori ai lor.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani va continua să desfășoare activități similare, pentru a sprijini educația preventivă și pentru a promova siguranța celor mai tineri membri ai comunității.