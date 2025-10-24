Activitate de educație rutieră- patrulă școlară la Dorohoi

La data de 23octombrie 2025, a fost activată patrula școlară în zona Școlii Profesionale ”Ion Pillat”, din Dorohoi.

Echipați cu veste reflectorizante și indicatoare de semnalizare, elevii patrulei școlare, sub îndrumarea unui cadru didactic și sub supravegherea polițiștilor au dirijat circulația și au îndrumat pietonii să traverseze în siguranță.

Activitatea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier Botoșani și Biroului Rutier Dorohoi, scopul acesteia fiind ca micii pietoni să se responsabilizeze cu privire la importanța respectării regulilor de circulație, iar conducătorii auto să conștientizeze prezența școlarilor în proximitatea instituțiilor de învățământ.