Activitate de educație pentru promovarea integrității – organizată de Serviciul Județean Anticorupție Botoșani

În data de 28.08.2025, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au desfășurat o activitate de educație pentru promovarea integrității, în vederea consolidării vizibilității instituției și în contextul derulării Campaniei naționale de prevenire a corupției „E timpul să nu mai dăm și noi ceva!”.

Activitatea s-a desfășurat la sediul unei școli de șoferi, la care au participat instructori auto și persoanele convocate la cursurile de legislație în vederea obținerii permisului de conducere.

Școala de șoferi reprezintă un pas important în formarea acestora, având un impact semnificativ asupra comportamentului și atitudinii acestora în trafic. Unul din aspectele esențiale este instruirea teoretică, ocazie cu care elevii asimilează regulile de circulație, semnificația indicatoarelor și concepte preventive, cunoștințe ce stau la baza unei conduite responsabile în trafic.

În scopul cunoașterii legislației în domeniul prevenirii și combaterii corupției și dezvoltării gradului de informare privind atitudinea ce trebuie adoptată în cazul faptelor de corupție, au fost prezentate subiecte referitoare la competența Direcției Generale Anticorupție, instituțiile și instrumentele de prevenire și combatere a corupției existente în prezent, infracțiunile de corupție, consecințele corupției, atitudinea, reacția față de corupție, popularizarea sistemului telefonic Call-center anticorupție 0800806806 și modul de funcționare al acestuia.

Activitatea se înscrie în programul prevăzut a fi parcurs de viitorii posesori ai permiselor de conducere, din perspectiva insuflării principiilor de etică și integritate.

Reamintim faptul că la nivelul județului Botoșani, Direcția Generală Anticorupție este reprezentată de Serviciul Județean Anticorupție Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 57, jud. Botoșani, telefon: 0231507128, fax: 0231507120, e-mail: botosani.dga@mai.gov.ro, date de contact la care cetățenii pot sesiza faptele de corupție.